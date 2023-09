POL-PDMT: Hausfassade mit Farbe besprüht

Diez (ots) - In der Nacht Von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.09.2023) wurden auf dem Außengelände eines Fahrzeughandels in der Nikolaus-Otto-Straße insgesamt zwölf Kompletträder von Neufahrzeugen entwendet. Hierdurch entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen. ...

