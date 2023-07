Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen aufgenommen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt führen aktuell Ermittlungen gegen einen noch unbekannten Mann, der am Donnerstagnachmittag Zeugenangaben zufolge mit einem Messer im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs war. Ein 31-Jähriger sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser Stichbewegungen in Richtung des 31-Jährigen ausgeführt und ihn bedroht haben soll. Im Anschluss soll sich der Unbekannte bis zur Rossistraße bewegt haben, wo es erneut zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam. Nun offenbar ohne Messer, soll es zu einem erneuten Angriff durch den Mann und im Anschluss zum Gerangel zwischen beiden gekommen sein, bevor der Gesuchte in der Innenstadt verschwand. Verletzt wurde niemand.

Nun haben die Beamten die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Mann aufgenommen.

Er wird wie folgt beschrieben:

- 175 bis 190 Zentimeter groß - Kurze graue Haare - Drei Tage Bart - Etwa 60 Jahre alt - Mit grauem Oberteil und dunkler Jeans bekleidet - Brillenträger - Trug dunkelgrauen Rucksack mit schwarzen Trägern

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler zu wenden.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell