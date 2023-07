Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Nach Körperverletzung Widerstand geleistet

Gengenbach (ots)

Beleidigungen und Streit führten am frühen Freitag gegen 1:40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Hauptstraße und später zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 28-Jähriger soll nach vorangegangenen Beleidigungen und Streitigkeiten eine Bierflasche zerbrochen und damit einen 26 Jahre alten Mann an der Hand verletzt haben. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Im Zuge einer späteren Fahndung konnte der Gesuchte in der Brückenhäuserstraße kontrolliert werden. Nach der Weigerung, seine Personalien anzugeben, beleidigte er die im Einsatz befindlichen Polizeibeamten und leistete Widerstand. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell