Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gaststätteneinbruch

Bühl (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sollen sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu einem Restaurant in der Bühlertalstraße verschafft haben. Die Eindringlinge gelangten zwischen 22.15 Uhr und 8.30 Uhr durch ein Fenster in das Innere der Gaststätte und machten sich unter anderem an den elektronischen Kassen zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

