POL-OG: Rheinau, Helmlingen - Von Hunden angegriffen

Achern (ots) - Vergangenen Mittwoch kam es an der Bundesstraße in Fautenbach zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Bislang unbekannte Täter sollen sich im Zeitraum von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen Zutritt durch die Eingangstüre verschafft haben. Anschließend entwendeten die Langfinger Bargeld und Tabakwaren. Zeugen, die zur genannten Zeit an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben ...

mehr