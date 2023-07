Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Beschleunigtes Verfahren nach Diebstahl mit Waffe

Am Mittwoch kam es in Offenburg in der Freiburger Straße zu einem Ladendiebstahl. Eine Zeugin beobachtete hierbei, wie ein Mann im Begriff war, das Warenhaus zu verlassen, ohne die eingepackten Produkte zu bezahlen. Der 39-Jährige soll versucht haben, mit zwei Taschen aus dem Laden zu fliehen. Hier wurde er von der Zeugin und einer Mitarbeiterin des Lebensmittelgeschäfts zur Rede gestellt und versuchte anschließend die Flucht ohne das Diebesgut. Der Beschuldigte wurde im weiteren Verlauf von alarmierten Polizeibeamten gestellt. Weil er während der mutmaßlichen Tat einen abgebrochenen Schlagring mitführte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurde beim Amtsgericht Offenburg gegen den Mann der Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gestellt. Wegen Diebstahls mit Waffen wurde der wohnsitzlose Mann dann bereits am Donnerstagmittag durch das Amtsgericht Offenburg zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage wurde ihm u. a. auferlegt, einen Geldbetrag in Höhe von 1.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen.

