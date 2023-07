POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Schwerste Verletzungen nach Sturz mit Fahrrad

Offenburg (ots) - Drei Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht zum 8. Mai 2023 in ein Feuerwehrgerätehaus in Bietigheim (Baden) eingebrochen zu sein. Dort sollen ein hydraulischer Spreizer samt Aggregat sowie Feuerlöscher im Wert von 25.000 Euro entwendet worden sein. Zudem ...

