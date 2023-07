Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Offenburg: Tatverdächtige nach Einbruch in Feuerwehrgerätehaus in Haft

Offenburg (ots)

Drei Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht zum 8. Mai 2023 in ein Feuerwehrgerätehaus in Bietigheim (Baden) eingebrochen zu sein. Dort sollen ein hydraulischer Spreizer samt Aggregat sowie Feuerlöscher im Wert von 25.000 Euro entwendet worden sein. Zudem entstand durch den Einbruch ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Weiter sollen sich die drei Tatverdächtigen noch in derselben Nacht gewaltsam Zutritt in einen Lebensmitteldiscounter in Ötigheim verschafft und dort mutmaßlich mit Hilfe des Spreizers versucht haben, einen Geldautomaten aufzubrechen. Auch hier entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Es besteht der Verdacht, dass die Tätergruppierung für mehr als 40 Einbrüche unter anderem in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Rastatt, dem Ortenaukreis sowie in Baden-Baden und den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Bayern verantwortlich sein könnten.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten am 19. Juli 2023 schließlich zur Festnahme der drei Männer. Weitere Informationen hierzu können der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg entnommen werden:

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5567987).

/vo

Bezugsmeldung vom Montag, 08.05.2023, 13:23 Uhr

Bietigheim - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugenaufruf

Bietigheim In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Gerätehaus der Feuerwehr in der Rheinstraße eingebrochen. Nachdem die bisher noch unbekannten Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren, beschränkten sie sich nicht nur darauf Werkzeuge im Wert von circa 25.000 Euro zu stehlen, sondern verursachten darüber hinaus noch einen Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro durch versprühen mehrere Feuerlöscher im Gebäudeinneren. Zeugen, welche im Zeitraum von Sonntag 21 Uhr bis Montag 9 Uhr etwas mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer: 07245 912710 zu melden. /jo

Bezugsmeldung vom Mittwoch, 10.05.2023 09:32 Uhr

Ötigheim - Ermittlungen eingeleitet

Ötigheim Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in ein Gebäude in der Industriestraße eingestiegen und haben sich mit schwerem Werkzeug an einem dort stehenden Geldautomaten zu schaffen gemacht. Ohne letztlich an das darin befindliche Bargeld zu gelangen, suchten die ungebetenen Besucher im Anschluss das Weite. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell