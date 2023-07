Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht des mutmaßlichen Verursachers kam es am Mittwochmittag in der Landstraße. Eine Opel-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Landstraße. Gegen 13 Uhr konnte die Frau beobachten wie ein Fahrer eines silberfarbenen Mercedes ihr parkendes Fahrzeug streifte und anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Gaggenau verließ. Die Frau konnte noch ein Rastatter Kennzeichen wahrnehmen. Zeugenangaben zufolge soll es sich um einen etwa 60-jährigen Mann gehandelt haben. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 450 Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07224 3663 - 0 gebeten.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell