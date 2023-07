POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kehl (ots) - Weil er wiederholt Passanten anpöbelte, musste am Mittwoch ein Mittfünfziger in polizeilichen Gewahrsam. Nachdem der amtsbekannte Mann am Mittwochabend in der Innenstadt bereits ähnlich auffiel und einen Platzverweis erhielt, fiel er nur wenige Minuten später in gleicher Weise erneut auf. Der 55-Jährige Störenfried wurde daher um 20.45 Uhr in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in polizeilichem ...

