Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trunkenheit am Steuer

Baden-Baden (ots)

Zu einer Kollision einer 38-jährigen Opel-Fahrerin mit einer auf der Linksabbiegerspur stehenden 54-jährigen Kia-Fahrerin kam es am Mittwochnachmittag, in Folge von Alkoholgenusses und einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn. Die 38-Jährige befuhr gegen 16 Uhr die L67 in Fahrtrichtung der B3. An der Einmündung zur B3 hatte sie vor, diese nach rechts in Fahrtrichtung Sinzheim zu befahren. Daraufhin kam die Opel-Fahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der 54-jährigen Kia-Fahrerin, die ordnungsgemäß auf der Linksabbiegespur auf der B3 in Fahrtrichtung L67 stand. Die Beifahrerin der 54-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Durch einen durchgeführten Atemalkoholtest konnte bei der 38-Jährigen ein Ergebnis von rund 1,1 Promille festgestellt werden. Der Führerschein der Frau wurde von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sichergestellt. Anschließend erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

/se

