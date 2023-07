Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kollision führt zu weiteren Ermittlungen

Offenburg (ots)

Die Kollision einer Fahrradfahrerin und eines Fiat-Lenkers führte am Mittwochabend zu weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Die 36-Jährige war mit ihrem Velo kurz nach 18:30 Uhr in der Ritterstraße entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem von der Langestraße in die Ritterstraße abbiegenden Autofahrer kam. Die unverletzte Radlerin setzte ihren Weg noch vor dem Eintreffen der Polizei fort und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro am Wagen des Mannes. Nach einer kurzen Fahndung konnte die Mittdreißiger kontrolliert werden. Ein Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis zutage. Außerdem hatte die Frau ein gestohlenes Fahrrad bei sich. Dieses hatte sie offenbar kurz zuvor in der Steinstraße entwendet. /ma

