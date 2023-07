Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Illegales Autorennen

Biberach (ots)

Zu einem illegalen Autorennen soll es am Freitagabend durch zwei 19-Jährige gekommen sein. Zeugenaussagen zufolge sollen die beiden Heranwachsenden gegen 20:30 Uhr mit ihren Fahrzeugen ein Rennen durch die Ortsmitte unternommen haben. Hierbei sollen die 19-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen vom Bahnhof kommend in die Straße "Am Sportplatz" eingebogen sein und setzten ihr Rennen bis zum Sporthallenvorplatz fort. Dort sollen sie anschließend mit ihren Fahrzeugen auf dem Verkehrsübungsplatz "gedriftet" sein. Entsprechende Ermittlungen wurde von den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach aufgenommen.

