POL-OG: Gernsbach - Handtasche entwendet, Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Nach dem Brand am frühen Mittwochmorgen in der Hugsweierer Hauptstraße, musste ein Sachschaden von rund 350.000 Euro beziffert werden. Weil das Einfamilienhaus momentan nicht mehr bewohnbar ist, kamen die Hausbewohner noch in der Nacht bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache, offenbar in einem Zimmer im Obergeschoss, dauern derzeit noch an. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. /rs ...

