Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zur Ruhe ermahnt

Jena (ots)

Als ein 37-Jähriger am Montagabend einen Nachbarn in der Naumburger Straße aufgrund lauter Musik zur Ruhe ermahnen wollte, lief die Situation aus dem Ruder. Ein Gast des Nachbarn packte den 37-Jährigen so derb an den Arm, dass dieser ein Hämatom davontrug. Auch erhob der Unbekannte eine Nagelschere in bedrohlicher Weise, ohne diese einzusetzen. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Täter nicht mehr antreffen. Ein Ermittlungsverfahren wurde trotz dessen eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell