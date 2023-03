POL-PPWP: Mit Pyrotechnik hantiert

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein "gefährliches" Verkehrszeichen ist der Polizei am Dienstagmittag aus Otterbach gemeldet worden. Ein Zeuge teilte gegen 13.30 Uhr mit, dass an der L389 in Fahrtrichtung Sambach ein Verkehrsschild so verbogen sei, dass es eine Gefahr für den fließenden Verkehr darstelle. Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, stellten die Beamten fest, dass in der ...

mehr