LPI-J: Aufmerksamer Bürger

Weimar (ots) - Am 26.06.23 gg. 16.20 Uhr wurde die PI Weimar informiert, dass ein PKW in der Rosenthalstr.(abschüssig)herunterrollt. Die eingesetzten Beamten schoben den PKW Honda in eine Parklücke und sicherten ihn mittels Stein. Die Handbremse war augenscheinlich angezogen. Es entstanden keinerlei Beschädigungen am Fahrzeug selbst oder anderen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

