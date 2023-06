Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

Am 26.06.23 gg. 11.15 Uhr wurde Am Ettersberg / Daasdorf ein DB-Smart- Fahrer (55) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er führte sein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz (Fahrzeug am 28.04.23 außer Betrieb gesetzt) und die Kennzeichen waren entstempelt. Untersagung der Weiterfahrt, Anzeigenaufnahme.

