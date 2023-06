LPI-J: Wildunfall bei Utenbach

Auerstedt (ots) - Gestern, gegen 12:00 Uhr mittags kam es in Auerstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger LKW-Fahrer wollte mit seiner Sattelmaschine hinter dem Friedhof auf ein Grundstück nach links einbiegen. Dabei schätzte der Mann die Länge seines Fahrzeuges nicht richtig ein, sodass er mit dem Hubwagen, welcher am Heck der Zugmaschine angebracht war, einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Bulli ...

