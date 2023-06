Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsverstoß endet mit Körperverletzung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr Sonntagabend verkehrswidrig eine Einbahnstraße. Da eine Gruppe um einen 19-Jährigen dies so nicht duldete, fuhren sie dem 18-Jährigne hinterher. In der Kraftsdorfer Straße in Hermsdorf stellten dies Personen den 18-Jährigen zur Rede und befragten diesen zu seinen Beweggründen der Rechtswidrigkeit. Hier zeigte der 18-Jährige wenig Einsicht, sodass der 19-Jährige handgreiflich wurde und seinen Gegenüber eine Ohrfeige gab. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Situation beruhigen und fertigten eine Anzeige gegen den 19-Jährigen.

