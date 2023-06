LPI-J: Verletzt und uneinsichtig

Jena (ots) - Als ein 55-jähriger Fahrzeugbesitzer am Sonntagvormittag zu seinem in der Magnus-Poser-Straße geparkten Pkw Skoda kam, stellte er einen beschädigten Außenspiegel fest. Der oder die Täter zerstörten augenscheinlich mutwillig das Spiegelglas. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 250,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

