LPI-J: Tasche aus Pkw gestohlen

Apolda (ots) - Gestern, gegen 20.00 Uhr kam es in der Alexanderstraße in Apolda zu einem Auffahrunfall. Als dort ein 72-jähriger BMW-Fahrer an der roten Ampel anhielt, bemerkte dies eine hinter ihm fahrende 45-jährige Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr dem BMW auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

