LPI-J: Nachts beim Bäcker

Weimar (ots) - Am 25.06.23 gg. 16.00 Uhr stellte eine Dacia-Fahrerin ihr Fahrzeug in Weimar, Leibnizallee ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Ein VW-Passat- Fahrer befuhr die Leibnizallee stadteinwärts, fuhr zum Wenden in ein Grundstück, fuhr rückwärts wieder auf die Fahrbahn und stieß in der weiteren Folge gegen den geparkten PKW Dacia. Die Höhe des Sachschadens wurde nicht beziffert.

