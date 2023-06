LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Am 25.06.23 gg. 12.00 Uhr stellte eine 31jährige Ford-Fahrerin einen Sachschaden an ihrem PKW fest, welcher in Weimar, Am Sportplatz geparkt war. Ein noch unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich rückwärts gegen den geparkten PKW Ford und beschädigte in der weiteren Folge die Stoßstange. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 200 EUR beziffert. Das Verursacherfahrzeug verließ die Unfallstelle unerlaubt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

