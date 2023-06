Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena, ID Jena vom 25.06.2023

Jena (ots)

Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern

Am Wochenende gab es im Stadtgebiet von Jena mehrere Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern bzw. unter der Beteiligung von Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag dem 24.06.23 gegen 17:50 Uhr in der Löbstedter Straße in Jena Nord. Beim Verkehrsunfall wechselte der Fahrradfahrer ohne vorerst ersichtlichen Grund die Fahrbahnseite auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem PKW, welcher sich dort berechtigt aufhielt. Am PKW entstand Sachschaden. Der Grund dieses gefährlichen Fahrmanövers wurde bei der Kontrolle durch die Polizei schnell klar. Der Radfahrer war erheblich alkoholisiert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin verletzten sich zwei Radfahrer am Freitag gegen 15:30 Uhr gegenseitig, indem diese den Vorrang auf einer Radwegkreuzung missachteten. Weiterhin trugen die Beteiligten Radfahrer keinen Fahrradhelm und verletzten sich beim Sturzgeschehen entsprechend am Kopf.

Randalierer in Bushaltestelle

Freitagmittag gegen 11:40 Uhr wählte ein Mitteiler den Notruf der Polizei. Er meldete eine männliche Person, welche im Bereich Jena Winzerla an einer Straßenbahnhaltestelle (Ringwiese) randalieren solle. Weitere Meldungen zum Sachverhalt gingen bei der Polizei ein. Unter anderem wurde durch Bürger angegeben, dass eine männliche Person mit Steinen um sich werfen solle. Der schnelle Einsatz mehrerer Streifenwagen führte schließlich zum Ergreifen der Person. Vor Ort wurde glücklicherweise niemand verletzt. Bei der Person handelte es sich um eine polizeilich bekannte Person aus dem Obdachlosen/- Drogenmilieu. Auf Grund des psychischen Ausnahmezustandes und der Abhängigkeitserkrankung wurde die Person in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst in die geschlossenen Psychiatrie nach Jena verbracht.

Körperverletzung

Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr kam es im Jenaer Paradies zu einer Körperverletzung von einem 20-jährigem Geschädigten. Dieser war auf dem Weg zu einer vor Ort befindlichen Bar an der Saale. Die Körperverletzung wurde durch Jugendliche verwirklicht, welche im geschätzten Alter zwischen 15-16 Jahren gewesen sein sollen. Die Tatverdächtigen sollen in einer Gruppe (mehr als 5 Personen) unterwegs gewesen sein und sich nach der Tat weiter in Richtung Kegelbahn bewegt haben. Der Geschädigte erlitt durch Schläge eine Kopf- und eine Schulterverletzung. Wer hat etwas Tatrelevantes gesehen? Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter der Telefonnummer: 03641/810

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell