POL-GÜ: 2,53 Promille am Steuer & offener Haftbefehl - Fahrer eines Lieferdienstes festgenommen

Groß Grabow (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten Beamte der Polizei Güstrow am Abend des 22.04.2023 einen erheblich alkoholisierten Fahrer eines Lieferdienstes feststellen. Gegen 20:10 Uhr erhielten die Beamten telefonisch Kenntnis von dem Sachverhalt.

Eine Mitarbeiterin des Lieferdienstes bemerkte anhand des im Fahrzeug verbauten GPS-Systems u.a. deutlich verlängerte Haltephasen, woraufhin sie den Fahrer telefonisch kontaktierte. Hierbei stellte sie fest, dass der 45-jährige Mann einen stark angetrunkenen Eindruck machte. Durch die Mitarbeiterin wurden weitere Paketboten informiert, die den gebürtigen Rumänen in der Ortschaft Groß Grabow feststellten und bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt hinderten.

Ein bei dem Tatverdächtigen durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 2,53 Promille. Nach weiteren Ermittlungshandlungen vor Ort wurde darüber hinaus bekannt, dass der in Blankenhagen wohnhafte Mann aufgrund ähnlicher Delikte bereits per Haftbefehl gesucht wird.

Die Beamten stellten den Führerschein des Tatverdächtigen sicher. Im KMG Klinikum Güstrow wurde dem Mann zudem eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des erheblichen Alkoholisierungsgrades wurde der Tatverdächtige zunächst polizeilich in Gewahrsam genommen, bevor er am Folgetag aufgrund des Haftbefehls in eine JVA überstellt worden ist.

Ein Strafverfahren aufgrund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet. Die hierzu weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.

