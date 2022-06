Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink am Werk

Suhl (ots)

Ein unbekannter Schmierfink machte sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen an der Fassade an einer Schule in der Auenstraße in Suhl zu schaffen. Er beschmierte neben dem Haus auch Fenster und Mülltonnen mit den unterschiedlichsten Motiven. Zeugen, die Hinweise zum "Künstler" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen laufen.

