Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Gebäudebrand, Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Nach dem Brand am frühen Mittwochmorgen in der Hugsweierer Hauptstraße, musste ein Sachschaden von rund 350.000 Euro beziffert werden. Weil das Einfamilienhaus momentan nicht mehr bewohnbar ist, kamen die Hausbewohner noch in der Nacht bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache, offenbar in einem Zimmer im Obergeschoss, dauern derzeit noch an. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

/rs

Ursprungsmeldung vom Mittwoch, 26.07.2023, 03:05 Uhr

Lahr, Hugsweier - Gebäudebrand

Lahr, Hugsweier Am Mittwoch gegen 00.30 Uhr wurde von Anwohnern der Hugsweierer Hauptstraße der Brand eines Einfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Lahr stand das Dachgeschoss bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Nach derzeitigem Sachstand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Lahr hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

/bab

