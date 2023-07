Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Verkehrsunfall

Hügelsheim (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der A5 zwischen der Ausfahrt Baden-Baden und der Ausfahrt Bühl zu einem Verkehrsunfall. Nachdem ein 58-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr die Kontrolle über sein Auto verliert, gerät er zunächst ins Schleudern, fährt gegen ein auf dem rechten Fahrsteifen fahrendes Auto und schiebt dieses gegen die Leitplanke. Anschließend prallt er selbst ebenfalls in die Leitplanke. Beide Pkws wurden vom Unfallort abgeschleppt. Die 58-jährige Kia-Lenkerin wird leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von annähernd 20.000 Tausend Euro. Der Verkehrsdienst Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen. /ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell