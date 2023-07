Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim - Einbruchserie

Gaggenau (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Einbruchsserie im Bereich Gaggenau, Bad Rotenfels und Kuppenheim. Ziele der Täter waren vier Kindergärten/Kinderkrippen, zwei Kirchen und eine Grundschule. In allen Fällen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Fenster oder Türen wurden aufgehebelt und anschließend sämtliche Büro-, Gruppen- und Sozialräume vermutlich nach Bargeld durchsucht. Die Täterschaft durchwühlte Schränke und Spinde; in einer Sakristei wurde ein Tresor aufgebrochen. Der Diebstahlschaden konnte bislang nicht genau beziffert werden. Die Täter verursachten einen Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Die Vorgehensweise und die räumliche Nähe der Tatorte lassen den Schluss zu, dass es sich in allen Fällen um die gleiche Täterschaft handelt. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des Polizeireviers Gaggenau geführt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 07225 9887-0, entgegen. /vo

