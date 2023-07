Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Handydiebstahl in Geschäft, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Zu einem Diebstahl in einem Geschäft in der Güterstraße kam es am Dienstagabend, bei welchem die bislang unbekannte Person das Handy einer Mitarbeiterin entwendete. Gegen 18:15 Uhr soll ein Mann in den Betrieb gekommen sein und wollte mit gebrochenem Englisch der Mitarbeiterin zu verstehen geben, dass er dort die Fenster putzen wolle. Daraufhin legte er einen unleserlichen Zettel auf den Tresen der 52-jährigen Frau. Anschließend habe sie den Mann zum Gehen aufgefordert und seine angebotenen Dienste verweigert. Kurze Zeit später stellte die Frau fest, dass ihr Smartphone entwendet wurde. Bei dem Smartphone handelt es sich um ein hellblaues IPhone 14 der Marke Apple mit einem grauen Etui. Der Mann soll in etwa gegen Ende 20 gewesen sein, circa 1,80m groß und eine schlanke Statur aufgewiesen haben. Weiterhin soll er einen weißen Trainingsanzug, also etwas lockere, weite Kleidung getragen haben. Er trug eine dunkle Basecap mit einem Louis Vuitton Emblem, hatte schwarze Haare und soll auffallend unangenehm gerochen haben. Außerdem soll der Mann eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben und Zeugenangaben zufolge ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Zeugen, die zur oben genannten Zeit bei der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtete haben könnten oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer 07223 99097 - 0 gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell