Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag ereignete sich in der Waldseestraße in Baden-Baden ein Diebstahl aus einem Fahrzeug. Im Zeitraum von ca. 21.45 Uhr bis 22 Uhr gelang es bislang unbekannten Personen, Wertsachen aus einem parkenden Auto zu entwenden. Der 49-jährige Fahrer des Fahrzeuges war, zum jetzigen Stand der Ermittlungen, mit der Hilfeleistung bei einer Fahrzeugpanne beschäftigt gewesen, als er feststellen musste, dass währenddessen seine Umhängetasche aus dem geöffneten Pkw entwendet wurde. Darin befanden sich neben eine Smartphone auch etwa 1800 Euro in bar, diverse Bankkarten und Führerscheine, sowie Ausweisdokumente des Geschädigten. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtete haben könnten, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 gebeten.

