Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefahrenlage nach Polizeieinsatz beendet.

Bollendorf (ots)

Der Polizeiinspektion Bitburg wurde am Freitagvormittag eine Bedrohungslage in Bollendorf gemeldet. Eine männliche Person ging nach Zeugenhinweisen in der Neuerburger Straße laut schreiend auf vorbeifahrenden Fahrzeuge zu und versuchte deren Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Die Person hielt dabei zwei große Messer in den Händen. Die Polizei Bitburg brachte umgehend starke Kräfte zum Einsatz. Die gemeldete Person ging vor Eintreffen der Einsatzkräfte, ohne auf Personen und Fahrzeuge eingewirkt zu haben, in ein Haus. Der 44 Jahre alte Mann wurde im Bereich dieses Hauses von der Polizei angetroffen, in Gewahrsam genommen und in Absprache mit der zuständigen Unterbringungsbehörde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde niemand verletzt. Gegen die festgenommene Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell