Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Diebstahl festgenommen

Baden-Baden (ots)

Nachdem zwei Tatverdächtige am Dienstagmorgen in einer Apotheke in der Lange Straße einen Diebstahl begangen haben sollen und flüchtig gingen, folgte die Festnahme und entsprechende Anzeigen. Gegen 10:50 Uhr soll zunächst ein 46-Jähriger in Begleitung eines 40-Jährigen versucht haben Badesalz zu entwenden, welches ihm jedoch von einer Zeugin abgenommen werden konnte. Beide Personen verließen im Anschluss die Tatörtlichkeit, um wenig später zurückzukehren. Im zweiten Anlauf entwendete der 40-Jährige das Badesalz und beide Personen gingen in Richtung Leopoldsplatz zu Fuß flüchtig. Durch die Zeugin auf die beiden Tatverdächtigen angesprochen, nahm ein auf Fußstreife befindlicher Polizeibeamter die Verfolgung auf und konnte beide Verdächtigen stellen. Nach dem Eintreffen von Verstärkung, konnte beide Personen zum Polizeiposten Baden-Baden-Mitte gebracht werden. Hierbei äußerte der 40-Jährige noch verfassungsfeindliche Parolen, weshalb er über die Diebstahlsanzeige hinaus mit einer weiteren Anzeige rechnen muss. Auch sein sechs Jahre älterer Kompagnon muss mit einer Strafanzeige rechnen.

/rs

