POL-DN: Ehemalige Gaststätte abgebrannt!

Nideggen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag (13.06.2023) und Donnerstag (22.06.2023) in ein Spieleland sowie angrenzende Privatwohnungen in Nideggen-Embken ein. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen 12:00 Uhr am Dienstag und 17:00 Uhr am Donnerstag auf noch unbekannte Weise auf das Gelände in der Straße "Auf dem Gries" gelangt. Gewaltsam öffneten sie die Türen der drei Privatwohnungen und ...

mehr