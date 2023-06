Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Spieleland und Wohnungen

Nideggen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstag (13.06.2023) und Donnerstag (22.06.2023) in ein Spieleland sowie angrenzende Privatwohnungen in Nideggen-Embken ein.

Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen 12:00 Uhr am Dienstag und 17:00 Uhr am Donnerstag auf noch unbekannte Weise auf das Gelände in der Straße "Auf dem Gries" gelangt. Gewaltsam öffneten sie die Türen der drei Privatwohnungen und durchwühlten diese. Nach Angaben des 55-Jährigen Besitzers des Spielelandes wurde ein Tresor entwendet, weitere Angaben zur Tatbeute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

