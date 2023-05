PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Geldbörse geraubt +++ Kupferdiebe am Werk +++ Gestohlener Motorroller abgebrannt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Geldbörse geraubt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 27.04.2023, gg. 22.30 Uhr

(pa)Am Freitag erstattete ein Mann bei der Polizei in Bad Homburg Anzeige, nachdem er eigenen Angaben nach am Vortag beraubt worden war. Gemäß der Schilderung des 19-jährigen Anzeigenerstatters befand er sich am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu Fuß in der Louisenstraße, als es auf zwei bislang unbekannte Männer traf. Einer der beiden habe den 19-Jährigen zunächst verbal angegangen und sei dann - zusammen mit seinem Begleiter - handgreiflich geworden. Erst nachdem das Duo wieder von ihm angelassen und die Örtlichkeit in einem grauen Audi verlassen hatte, bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse samt Inhalt fehlte. Er beschrieb beide Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt und "südländisch" aussehend. Einer sei circa 180cm groß gewesen und habe einen Vollbart gehabt. Sein Komplize sei mit etwa 185cm etwas größer gewesen und habe einen Dreitagebart getragen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Kupferdiebe am Werk,

Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, 29.04.2023, 16.30 Uhr bis 30.04.2023, 15.20 Uhr

(pa)In Oberursel Oberstedten waren von Samstag auf Sonntag Metalldiebe zugange. Ersten Erkenntnissen nach betraten Unbekannte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag ein in der Hans-Mess-Straße befindliches Firmengelände. Anschließend stahlen sie aus einem dort abgestellten Anhänger mehrere Meter Kupferwaren, darunter Regenrinnen und diverse Bleche. Der Wert des Diebesguts wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Gestohlener Motorroller abgebrannt,

Oberursel, Lange Straße / An der Friedenslinde, 28.04.2023, 17.30 Uhr bis 30.04.2023, 01.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag brannte musste die Feuerwehr in Oberursel aufgrund eines brennenden Motorrollers ausrücken. Gegen 01.30 Uhr wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Straße "An der Friedenslinde" ein Roller in Flammen steht. Nachdem die Feuerwehr den brennenden Motorroller, der sich auf einer Wiese neben der Fahrbahn befand, gelöscht hatte, ergaben polizeiliche Ermittlungen, dass das Kleinkraftrad zuvor gestohlen worden war. Der Besitzer hatte seinen Roller zuletzt am späten Freitagnachmittag im Bereich Lange Straße Ecke Burgstraße geparkt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell