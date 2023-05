PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur zum schweren Verkehrsunfall auf der B456 Höhe Römerkastell Saalburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallörtlichkeit: Bundesstraße 456 in Höhe des Römerkastells, Gemarkung Bad Homburg

Unfallzeitpunkt: Sonntag, 30.04.2023, 16:01 Uhr

In Höhe des Römerkastells kam es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 456 zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 52-jähriger Idsteiner befuhr mit seinem Pkw Tesla Modul 3 die B456 aus Richtung Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Usingen. In Höhe des Saalburgkastells verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und stieß zunächst gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Kia Sorento eines 45-jährigen Königsteiners. Im Anschluss geriet der Tesla in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammen. Der 56-jährige Neu-Anspacher welcher am Steuer des Skoda saß wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Anschluss streifte der Tesla noch leicht den VW Golf einer in Richtung Bad Homburg fahrenden 33-jährigen Usingerin. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teilweise in beide Richtungen, teilweise einspurig für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Eine Sachschadenshöhe der am Unfall beteiligten Pkw kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden.

Gefertigt Kadel,PHK

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell