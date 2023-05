PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Verkehrsunfälle mit teils schwerverletzten Personen + + + Mehrere Pkw aufgebrochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Keine presserelevanten Straftaten

Verkehrsunfälle

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallörtlichkeit: Bundesstraße 456 in Höhe des Römerkastells, Gemarkung Bad Homburg Unfallzeitpunkt: Sonntag, 30.04.2023, 16:01 Uhr

In Höhe des Römerkastells Saalburg kam es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 456 zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Unfallbeteiligter schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davontrug. Ein 88-jähriger Neu-Anspacher befuhr mit seinem Pkw Tesla Modul 3 die B456 aus Richtung Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. In Höhe des Saalburgkastells verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw und stieß zunächst gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Kia Sorento eines 45-jährigen Königsteiners. Im Anschluss geriet der Tesla in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammen. Der 66-jährige Neu-Anspacher welcher am Steuer des Skoda saß wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teilweise in beide Richtungen, teilweise einspurig für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Eine Sachschadenshöhe der am Unfall beteiligten Pkw kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Keine presserelevanten Straftaten.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L3004 Unfallörtlichkeit: L3004, Gemarkung Oberursel Unfallzeitpunkt: Sonntag, 30.04.2023, 15:26 Uhr

Besonders Glück hatte am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger Motorradfahrer aus Kelkheim. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens kam es auf der L3004 in Fahrtrichtung Feldberg, in einem Kurvenbereich, zu leichtem Rückstau infolgedessen die dortigen Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit reduzieren mussten.

Der Motorradfahrer sah den Rückstau zu spät und verlor aufgrund der starken Bremsung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad rutschte im Anschluss in das Fahrzeugheck eines 34-Jährigen Mercedesfahrers, der Motorradfahrer selbst konnte sich abrollen und kollidierte nicht mit dem PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8500,00EUR. Der Motorradfahrer kam im Anschluss leicht verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus.

Zeugen melden sich unter 06171 / 6240 - 0 auf hiesiger Polizeistation.

Polizeistation Usingen

Keine presserelevanten Sachverhalte

Polizeistation Königstein

Straftaten

Vier Fahrzeuge aufgebrochen

Tatzeitpunkt: Samstag, 29.04.2023, 15:30 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023, 10:50 Uhr Tatort: 61476 Kronberg, Frankfurter Straße, Kronthaler Weg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Kronberg insgesamt vier Fahrzeuge aufgebrochen. Drei PKW waren in der Frankfurter Straße und ein weiterer im Kronthaler Weg abgestellt. In allen vier Fällen wurde durch die bisher unbekannten Täter eine Scheibe an den Fahrzeugen eingeschlagen, um so ins Innere zu gelangen. Aus den Fahrzeugen wurden kleine Elektrogeräte und Alltagsgegenstände entwendet.

Das entwendete Diebesgut beläuft sich auf ca. 310,- EUR

Der Sachschaden wird auf ca. 4000,- EUR geschätzt.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein telefonisch in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Unfallzeitpunkt: Sonntag, 30.04.2023, 12:15 Uhr Unfallort: 61476 Kronberg, Hainstraße, Zubringer B 455 (Hainknoten)

Der 42-jährige Fahrer eines Mazda, CX-3 befuhr, mit seinen drei Mitfahrern, die Hainstraße in Kronberg und wollte auf die B 455, Richtung Oberursel auffahren. Der 28-jährige Fahrer eines Ford, EcoSport, fuhr dem PKW hinterher. An der Auffahrt musste der Mazda- Fahrer verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des Ford übersah dies und fuhr auf den Mazda auf. Dir drei Mitfahrer im Mazda verletzten sich durch den Aufprall leicht. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 EUR geschätzt.

Zusammengestellt von PHK Kadel

