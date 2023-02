Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Apotheke- Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang Unbekannte in die Apotheke von Hirschhausen in Saalfeld ein und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Der oder die Unbekannten hatten sich bei dem Geschäft in der Sonneberger Straße durch gewaltsames Öffnen des Nachtschalters Zutritt ins Innere verschafft und anschließend den Kasseninhalt gestohlen. Medikamente kamen nach bisherigem Ermittlungsstand nicht abhanden. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Jedoch werden Zeugen gesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können- Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

