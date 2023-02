LPI-SLF: Autofahrt unter Alkohol und Drogen

Sonneberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Cuno-Hoffmeister-Straße in Sonneberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mutmaßlich mindestens sechs Personen verschiedener Staatsangehörigkeiten (u.a. syrisch und afghanisch) gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Streit. In der Folge wurden gefährliche Gegenstände, mutmaßlich Messer sowie ein größeres ...

mehr