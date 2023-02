Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Schleiz (ots)

In der Zeit vom 10.02.2023, 21:15 Uhr bis zum 12.02.2023, 19:30 Uhr ereignete sich in Schleiz in der Straße Am Oelschweg eine Unfallflucht. Ein geparkter blauer Audi A3 wurde durch ein anderes Fahrzeug im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallbeteiligte verließ pflichtwidrig nach dem Zusammenstoß den Unfallort. Zeugen, welche Aussagen zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei Saale-Orla in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

