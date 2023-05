PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Infostand der Polizeidirektion Hochtaunus mit Fahrradcodieraktion

Oberursel (ots)

Oberursel, Henchenstraße

06. und 07.05.2023

(pa)Im Rahmen der Veranstaltung "Autos in der Allee" wird die Polizeidirektion Hochtaunus am Samstag (06.05.2023) und Sonntag (07.05.2023) mit einem Infostand präsent sein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Stand der Polizei sowohl zu Präventionsthemen wie Einbruchschutz, Diebstahlsicherung, Jugendschutz oder Opferhilfe als auch über die vielfältigen Möglichkeiten des Polizeiberufs, das duale Studium bei der Polizei Hessen oder auch die Durchführung von Schülerpraktika informieren.

Darüber hinaus codieren die Beamtinnen und Beamten an beiden Tagen in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr auch Fahrräder. Wer die Gelegenheit wahrnehmen möchte, sein Rad codieren zu lassen, wird gebeten, sich vorab per Mail anzumelden:

jugendkoordination.hochtaunus.ppwh@polizei.hessen.de

Bitte geben Sie in der Anmeldung Ihren kompletten Namen sowie Ihre Anschrift und die Rahmennummer zu jedem der zu codierenden Fahrräder an.

Für die Codierung werden neben dem Fahrrad ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis (z. B. Rechnung) für das zu codierende Fahrrad benötigt. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen (beispielsweise Leichtbaurahmen) ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell