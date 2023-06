Polizei Düren

POL-DN: Falsche Wasserwerker unterwegs

Langerwehe (ots)

Am Donnerstag (22.06.2023) waren in Langerwehe falsche Wasserwerker unterwegs.

Ein 82-Jähriger aus Langerwehe meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei Düren. Er schilderte, dass gegen 15:15 Uhr ein unbekannter Mann an seiner Haustür in der Straße "Ulhaus" geklingelt hätte. An einer nahegelegenen Baustelle sei eine Wasserleitung gekappt worden und man müsse nun überprüfen, ob an der Anschrift des 82-Jährigen mit dem Wasser alles "ok" sei. Mit dieser Begründung gewährte der Senior dem Unbekannten Zutritt zu seinem Zuhause. Im Keller überprüfte der falsche Wasserwerker den Wasserzulauf und sprach hierbei auch regelmäßig in ein Funkgerät. Der 82-Jährige wurde misstrauisch. Er brach das Vorhaben des Betrügers ab und ging gemeinsam mit ihm zurück in das Erdgeschoss. Im selben Moment kam ein zweiter unbekannter Mann aus dem Obergeschoss des Hauses, gemeinsam verließen die beiden Unbekannten das Wohnhaus des Seniors in Richtung Weisweiler. Kurz darauf entdeckte der Geschädigte, dass mehrere Schubladen geöffnete worden waren. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1.Mann:

- etwa 170cm groß - schwarzer Vollbart - kurze schwarze Haare - bekleidet mit einer Arbeitshose und einer Jacke

2. Mann:

- etwa 190cm groß - kräftige Statur

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell