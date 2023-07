Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Kollision mit Leitplanke

Appenweier (ots)

Am Dienstag kam es in Appenweier zu einem Verkehrsunfall. Der 36-jährige Fahrer eines Skoda befuhr gegen 8 Uhr die BAB 5, als er in Höhe der Tankstelle "Renchtal" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte in die Betonleitplanke. Auslöser hierfür dürfte eine nasse Fahrbahnoberfläche gewesen sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Pkw wurde anschließend vom Unfallort abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle in Bühl aufgenommen.

