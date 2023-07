Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Blitzeinschlag führt zu Gebäudebrand - Nachtragsmeldung -

Kuppenheim (ots)

Nach dem Brandausbruch am Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Walz-Straße waren die Löscharbeiten der Feuerwehr gegen 15:30 Uhr beendet. Die Wehrleute mussten zur Brandbekämpfung teilweise das Dach abdecken. Laut der Schilderung von Zeugen soll es zuvor zu einem Blitzeinschlag gekommen sein. Spezialisten der Kriminaltechnik gehen der Brandentstehung auf den Grund, können derzeit aber die Dachgeschosswohnung noch nicht betreten - sie ist momentan nicht bewohnbar. Die im Erdgeschoss befindliche Gaststätte ist vorerst geschlossen und wurde wie eine angrenzende Wohnung durch das Löschwasser beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Der Sachschaden dürfte in einem hohen sechsstelligen Bereich liegen. Die Straßensperrungen sind größtenteils aufgehoben.

/wo

Erstmeldung vom 25.07.2023, 13:51 Uhr

Kuppenheim - Blitzeinschlag führt zu Gebäudebrand

Mutmaßlich ein Blitzeinschlag hat am heutigen Dienstagmittag zu einem Gebäudebrand in der Adolf-Walz-Straße geführt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen die Flammen unter anderem mit einer Drehleiter. Neben den Wehrleuten sind auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei am Brandort. Bislang liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen haben. Die Straßen rund um den Einsatzort sind gesperrt.

/wo

