Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Belästigung im Einkaufsmarkt

Bühl (ots)

Zu einer Belästigung auf sexueller Basis soll es am Montagabend gegen 20 Uhr in einem Einkaufszentrum im Stadtgebiet in Bühl gekommen sein. Eine 16-jährige Jugendliche wurde nach deren Abgaben von einem 42-jährigen Mann angesprochen und gefragt, ob sie mit ihm Alkohol trinken möchte. Als die Jugendliche verneinte und sich entfernen wollte, soll sie der Mann mit einer Hand am Handgelenk gepackt und mit der anderen Hand an die Brust gefasst haben. Das Mädchen konnte sich losreißen und entfernte sich in Richtung Busbahnhof. Nachdem sie auf dem angrenzenden Parkplatz erneut Kontakt mit diesem Mann gehabt haben soll, verständigte die Jugendliche die Polizei. Die alarmierte Streife des Polizeireviers Bühl konnte den Mann vor Ort vorläufig festnehmen und die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchführen. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten der Kriminalpolizei in Rastatt geführt. /vo

