POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Rheinau (ots) - Am Montag kam es in Rheinau zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann befuhr gegen 16:30 Uhr die L87 von Freistett kommend Richtung Achern, als er kurz vor dem Maiwaldkreisel auf den vor ihm fahrenden Transporter auffuhr. Der VW des jungen Mannes fing noch an der Unfallstelle Feuer. Dem Fahrer gelang es, sich rechtzeitig aus dem brennenden Pkw zu befreien. Die örtliche Feuerwehr war zur ...

