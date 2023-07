Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Tödlicher Verkehrsunfall

Durmersheim (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag den 15.07.2023 bei der Einmündung der Kreisstraße K 3723 auf die B 36 bei Durmersheim. Bei Grünlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage fuhr ein 47-jährige Nissan-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen auf der B36 von Rheinstetten kommend in südlicher Richtung. Auf der Gegenfahrbahn fuhren zwei Pkw-Fahrer hintereinander auf der B 36 von Rastatt kommend in Richtung Norden. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein 80-jähriger SMART-Fahrer aus Durmersheim kommend, ungebremst bei Rotlicht in die Einmündung eingefahren sein. Er soll dabei mit dem Nissan des 47-Jährigen zusammengestoßen und im Kreuzungsbereich stehen geblieben sein. Der Nissan wurde bei dem Aufprall nach links abgewiesen und kollidierte dabei mit den auf der Gegenfahrbahn fahrenden Pkw. Die 77-jährige Beifahrerin des SMART wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Karlsruhe, wo sie am Montagabend an den Folgen des Unfalls verstarb. Der 80-jährige SMART-Fahrer sowie ein weiterer Unfallbeteiligter wurden ebenfalls schwer verletzt und in die umliegenden Kliniken gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten erlitten leichtere Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Neben den Polizeibeamten waren auch fünf Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber sowie fünf Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Durmersheim im Einsatz. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Baden-Baden dauern an. /vo

