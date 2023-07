POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall

Appenweier (ots) - Eine aufmerksame Zeugin konnte am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr beobachten, wie zwei männlich Personen in einem Auto in der Habsburgerstraße saßen und dies offenbar durchwühlten. Das Duo soll anschließend in ein weitere Fahrzeug im Franz-Kern-Weg eingestiegen sein. Aus den beiden Fahrzeugen wurde eine Silberkette, eine Getränkeflasche, zwei Sonnenbrillen sowie ein geringer Bargeldbetrag ...

